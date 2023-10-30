Раскрыта польза раздельного сна с партнером

Переспи с этой мыслью» – знакомое выражение? А вот спать вам совместно или отдельно, разбирался «ФедералПресс» вместе с психологом Кариной Чен.

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Что говорят исследования?

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Некоторые исследования утверждают, что совместный сон снижает качество сна партнеров и негативно влияет на отношения, появляется раздражение друг к другу и снижается либидо. Однако есть и научные работы, подтверждающие прямо противоположное.

К примеру, еще в 2009 году Нил Стэнли (доктор наук, сомнолог) доказал, что люди, которые делят одно ложе на двоих, просыпаются ночью в несколько раз чаще.

А вот исследование Американской академии медицины сна, проведенное в 2022 году, подтверждает, что совместный сон благоприятно влияет на эмоциональный фон и даже здоровье: пары быстрее засыпают, менее подвержены апноэ, реже страдают от бессонницы.

И все же, почему парам полезно спать раздельно?

При телесном контакте выделяется окситоцин - «гормон счастья и привязанности». Многие уверены, что если спать раздельно, то возникнут проблемы в отношениях и интиме. Но это не так. Совместный сон – это не обязательное условие для физической близости. Некоторые предпочитают уходить спать в другую комнату, потому что им мешает храп партнера, ночные походы в туалет, перетягивание одеяла и т.д. Ко всему прочему, у супругов может быть разный график сна: кто-то жаворонок, а кто-то сова.

А также стоит пару слов сказать о личном пространстве: кому не хочется побыть наедине с собой? Раздельные спальни – отличный выход, у каждого партнера будет возможность восстановить свои силы.

Еще один довольно важный аспект иметь разные комнаты – качественный секс. Врач-терапевт Олег Абакумов провел исследование и выяснил, что партнеры со временем начинают пахнуть одинаково, если они спят вместе. На физиологическом уровне либидо снижается и желание заниматься сексом просто пропадает.

«Так что для многих пар раздельный сон – это настоящее спасение своего здоровья, улучшение взаимоотношений и хорошее настроение на весь день», – отметила психолог.

Чен подчеркнула, если вы удовлетворены качеством совместного сна с вашей второй половинкой, то совершенно не обязательно принимать во внимание научные исследования и спать раздельно.