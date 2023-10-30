Эксперт связала работу по ночам с риском инсульта
Врач – натуропат, фито– и ароматерапевт, рефлексотерапевт, иридолог Камила Исаева рассказала, с какими негативными последствиями для здоровья может столкнуться человек, если будет работать ночью.
В беседе с журналистами специалист отметила, что организм может дать сбой из-за ночных смен. По словам врача, если трудиться в ночное время, то появляется вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет издание "Дни.ру".
– Высокое кровяное давление и инсульт являются возможными последствиями ночной работы. В крови повышается уровень холестерина, что провоцирует инфаркты. По статистике люди, которые вынуждены работать ночью, на 40% чаще сталкиваются со сбоями в работе сердца и сосудов, если сравнивать их с теми, кто трудится днем, – сообщила Исаева.
Также не исключаются проблемы с гормонами. Работа по ночам приводит к резистентности к инсулину, уровень сахара в крови увеличивается, появляется риск развития сахарного диабета второго типа. Кроме того, возрастает риск ожирения.