Эксперт связала работу по ночам с риском инсульта

– Высокое кровяное давление и инсульт являются возможными последствиями ночной работы. В крови повышается уровень холестерина, что провоцирует инфаркты. По статистике люди, которые вынуждены работать ночью, на 40% чаще сталкиваются со сбоями в работе сердца и сосудов, если сравнивать их с теми, кто трудится днем, – сообщила Исаева.