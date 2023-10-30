Выяснилось, какая работа вызывает эректильную дисфункцию

Исследование показало, что место работы может подвергать риску сексуальную жизнь, сообщает The Sun.

Выяснилось, что рабочие смены могут влиять на проблемы в интимном плане. Фармацевт Яна Абеловска рассказала, что посменная работа может повлиять на здоровье в целом и, в частности, на сексуальную жизнь.

Сменная работа может нарушить циркадные ритмы. Это внутренние часы, которые регулируют режим сна и бодрствования, а также выработку гормонов. Нарушение гормонального фона из-за нерегулярного рабочего времени может повлиять на выработку тестостерон и эстрогена, которые отвечают за сексуальное возмуждение.

Исследования показали, что плохое качество сна связано с сексуальными проблемами, включая сексуальное желание, оргазм и возбуждение. Мужчины, которые работают посменно и страдают от нарушений сна, чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией.

Доктор Кэтрин Родригес из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне сказала, что эта проблема особенно распространена среди тех, кто работает по ночам. Мужчины с расстройством сна, которые работают посменно, обладают плохой эректильной функцией, а мужчины, работающие в ночную смену, страдают еще больше.