Врач назвала основные признаки скорой смерти пациента
Постоянное пребывание во сне сигнализирует о скорой смерти человека, рассказывает врач паллиативной помощи Кэтрин Мэнникс.
Она дала свой комментарий Women's Hour на BBC RADIO 4, где сравнила угасающего человека со старым телефоном, который разряжается даже будучи подключенным к зарядке.
Врач отметила, что вода, прием пищи и сон больше не в силах привести умирающего в чувства, поэтому человек спит все больше и больше, постепенно впадая в беспамятство. Люди в этом состоянии не испытывают страха и не бьются в агонии, как показано в фильмах. Совсем наоборот, умирающим недоступны человеческие чувства, они просто не понимают, что происходит.
Близкие пациентов боятся, когда дыхание больного начинает сбиваться. Они думают, что в этот момент человек испытывает боль или задыхается. Однако, по словам врача, дыхание напрямую зависит от работы мозга и фаз сна, через которые проходит человек. О наступлении смерти сигнализирует фаза медленного дыхания, в которой больной сделает свой последний вдох.
Мэнникс сказала, что это понимание не утешит в горе от потери любимого человека, но должно избавить от страха, что больной мучился перед смертью.
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