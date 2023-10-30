Врач назвала основные признаки скорой смерти пациента

Постоянное пребывание во сне сигнализирует о скорой смерти человека, рассказывает врач паллиативной помощи Кэтрин Мэнникс.

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Она дала свой комментарий Women's Hour на BBC RADIO 4, где сравнила угасающего человека со старым телефоном, который разряжается даже будучи подключенным к зарядке.

Врач отметила, что вода, прием пищи и сон больше не в силах привести умирающего в чувства, поэтому человек спит все больше и больше, постепенно впадая в беспамятство. Люди в этом состоянии не испытывают страха и не бьются в агонии, как показано в фильмах. Совсем наоборот, умирающим недоступны человеческие чувства, они просто не понимают, что происходит.

Близкие пациентов боятся, когда дыхание больного начинает сбиваться. Они думают, что в этот момент человек испытывает боль или задыхается. Однако, по словам врача, дыхание напрямую зависит от работы мозга и фаз сна, через которые проходит человек. О наступлении смерти сигнализирует фаза медленного дыхания, в которой больной сделает свой последний вдох.

Мэнникс сказала, что это понимание не утешит в горе от потери любимого человека, но должно избавить от страха, что больной мучился перед смертью.