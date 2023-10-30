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Назван режим питания, который замедляет процесс старения

Учёные из США обнаружили, что определённый режим питания калорий может улучшить здоровье мышц и активировать биологические пути, важные для хорошего здоровья. Их исследование опубликовано в журнале Aging Cell.

Назван режим питания, который замедляет процесс старения
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Речь идёт об умеренном ограничении калорий. Такое питание без лишения организма необходимых питательных веществ положительно влияет на скелетные мышцы и замедляет прогрессирование возрастных заболеваний.

По словам авторов, снижение ежедневного потребления калорий всего на 12% помогает добиться хороших результатов. Это замедляет процесс старения.

Сокращение потребления калорий на 12% — это очень скромно. Такое небольшое снижение потребления калорий вполне осуществимо и может иметь большое значение для вашего здоровья.

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