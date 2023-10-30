Токсиколог перечислил самые популярные формы магния

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о пользе магния и его формах. Эксперт пояснил, что магний поддерживает здоровый сердечный ритм, регуляцию мышечных сокращений, улучшает качество сна и снижает симптомы депрессии.

© Вечерняя Москва

Выделяют несколько популярных форм магния. Магния цитрат — магниевая соль лимонной кислоты, самая усваиваемая форма магния, используется в большинстве известных препаратов. Данная форма поднимает настроение, укрепляет нервную систему.

Магния глицинат и бисглицинат — хелатная форма магния в соединении с глицином, помогает снизить уровень стресса и тревожности. Магния малат — магниевая соль яблочной кислоты. Данная форма помогает избавиться от судорог, снимает мышечное напряжение.

Кутушов также рассказал об еще одной форме магния — магния таурат — хелатная форма магния, соединен с L-таурином. Особенностью магния таурата является то, что таурин улучшает усвояемость и проникновение магния в клетки организма. Он снижает показатели артериального давления и уровня холестерина, передает Pravda.ru.

Кроме того, существует магния оксид — неорганическое вещество, оно не используется для восполнения дефицита магния. Такой препарат часто используется при запорах.