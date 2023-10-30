Как помочь иммунитету в период простуд и вирусов

Осенью в России растет заболеваемость ОРВИ и простудой, и этот год не исключение. То, насколько легко удастся справиться с недугом, зависит от «качества» иммунитета и общего состояния организма.

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Основа — регулярные тренировки, режим питания и сна.

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О том, какие ещё неочевидные способы для укрепления иммунитета существуют, рассказывает врач-диетолог, специалист XFIT.

Первое, что стоит сделать для успешного противостояния сезонным вирусам, — заручиться поддержкой. Речь про полезные бактерии, которые подавляют рост патогенов, уменьшают воспаления и регулируют работу иммунной системы. Например, лактобактерии — активные антагонисты таких возбудителей кишечных инфекций, как стафилококки и сальмонеллы, а бифидобактерии укрепляют слизистую кишечника и защищают организм от токсинов.

Важный факт: на кишечник приходится 70—80% иммунной системы. И чтобы помочь ему оставаться в форме, перед началом трапезы можно съесть сырую морковь, кусочек свёклы или капусты, тем самым увеличив количество клетчатки, что крайне полезно для задорового пищеварения.

Кишечник — не единственная система, которая активно борется с внешним патогенным воздействием. Например, за защиту слизистой оболочки органов дыхания от инфекции отвечает механизм мукоцилиарного клиренса. Если увлажнять воздух и носовые пути до 60—70% (меряется гигрометром, особенно актуально в отопительный сезон) и есть правильные жиры, реснички слизистой дыхательных путей будут двигаться быстрее, и работа функции улучшится. Дополнительные плюсы: уменьшение проблем с глазами и улучшение качества сна.

Также следует позаботиться об улучшении работы желчного пузыря, что уменьшит количество болезнетворных бактерий и паразитов. Как это сделать? Пить горячую воду утром натощак и за 15—20 минут до еды и в каждый приём пищи включать клетчатку, правильные жиры и горечи. Последние стимулируют выброс желчи, что помогает качественному расщеплению и усвоению компонентов пищи. Горечи есть в репе, редисе, руколе, имбире и других продуктах.

«Что касается рациона, то мы часто говорим о вреде сахара в контексте поддержания себя в хорошей форме и профилактики набора лишнего веса. Но снижение или полное исключение сахаров и рафинированных углеводов также приводит к уменьшению количества болезнетворных бактерий, грибов и паразитов в организме. На них не будет “отвлекаться” иммунитет и сможет сфокусироваться на борьбе с вирусами. Корректируя рацион в правильную сторону, стоит найти экологичные источники гормона радости, который раньше получали, например, из пирожных, и заменить сахар эритритом или стевией», — комментирует диетолог.