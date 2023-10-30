Какие люди чаще всего испытывают стресс и как его предотвратить

Россиянам рассказали о неочевидных симптомах, которые свидетельствуют о стрессе.

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Как их устранить и перестать нервничать, рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Люди, переживающие сильные эмоциональные переживания, могут испытывать сильную боль в животе, тошноту или диарею. Также может появиться зуд, высыпания, шелушение или акне», – отметила врач.

По словам Демьяновской, быстрое загрязнение волос может привести к выпадению волос и алопеции. О стрессе еще говорят такие симптомы, как чувство кома в горле или першение.

Кроме того, испытывающие стресс люди могут выглядеть бледными или синими.

Чтобы избежать неблагоприятных последствий, следует придерживаться здорового режима дня, правильно питаться и спать минимум восемь часов.