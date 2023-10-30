Какие люди чаще всего испытывают стресс и как его предотвратить
Россиянам рассказали о неочевидных симптомах, которые свидетельствуют о стрессе.
Как их устранить и перестать нервничать, рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
«Люди, переживающие сильные эмоциональные переживания, могут испытывать сильную боль в животе, тошноту или диарею. Также может появиться зуд, высыпания, шелушение или акне», – отметила врач.
По словам Демьяновской, быстрое загрязнение волос может привести к выпадению волос и алопеции. О стрессе еще говорят такие симптомы, как чувство кома в горле или першение.
Кроме того, испытывающие стресс люди могут выглядеть бледными или синими.
Чтобы избежать неблагоприятных последствий, следует придерживаться здорового режима дня, правильно питаться и спать минимум восемь часов.
Не пренебрегать переутомлениями и давать себе возможность расслабиться, передает RT.