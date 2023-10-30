Врач рассказала о причинах тошноты после еды

Тошнота – это неприятное, дискомфортное ощущение, которое знакомо большинству людей. Оно настолько распространено, что воспринимается как обыденное состояние, которое можно «переждать» или справится с ним самостоятельно.

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Врачи предупреждают: тошнота может быть симптомом ряда заболеваний, поэтому, если она возникает регулярно – лучше обратиться к специалисту.

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Доктор медицинских наук, диетолог Джулия Закржевски, назвала healthnews.com семь основных причин тошноты.

1. Слишком обильный или быстрый прием пищи

«Перезагрузка» желудка или поспешное принятие пищи затрудняет её переваривание пищеварительной системой. Человек, привыкший есть впопыхах, как правило, плохо пережёвывает пищу и заглатывает большое количество воздуха – это может вызвать чувство тошноты. Проблемы с пищеварением могут быть вызваны слишком поздним приёмом пищи, особенно, если в течение дня пищевой режим был нарушен. Также лежачее положение после еды замедляет пищеварительные процессы и вызывает кислотный рефлюкс с тошнотой и изжогой.

2. Пищевая непереносимость или аллергия на продукты

Аллергия может приводить к тошноте. Чаще всего аллергию вызывают яйца, молочные продукты, пшеница, некоторые виды морепродуктов, арахис, соевые бобы, кунжут. Пищевая непереносимость затрудняет переваривание определённой пищи. Индивидуальную непереносимость компонентов продукта могут вызывать такие вещества как глютен (пшеница, рожь, ячмень), лактоза (молочные продукты), кофеин, гистамин (сыр, вино).

3. Продукты, вызывающие тошноту

В списке продуктов, которые наиболее часто становятся причиной тошноты – мясо, сладости, острая пища, жирная пища, молочные продукты (в случае аллергии или непереносимости лактозы). Их нужно исключить, если замечены нежелательные реакции после их употребления. Но если организм хорошо реагирует на такую пищу – отказываться от неё не нужно.

4. Депрессия, тревожность, стресс

Эмоции оказывают большое влияние на физическое здоровье человека. Если человек, под гнётом негативных эмоций, погружается в режим «бей или беги» – это может отразиться на пищеварении: когда тело начинает чувствовать угрозу, уменьшается приток крови к пищеварительной системе. Нарушение кровотока и повышение уровня гормонов стресса могут приводить к тошноте.

5. Заболевания пищеварительной системы

Тошнота может быть симптомом таких патологий как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром раздражённого кишечника, заболевания желчного пузыря, панкреатита, запора и других.

6. Инфекции и вирусы

Риски получения пищевого отравления есть у большинства, это происходит после употребления некачественных продуктов. Оно чаще всего вызывается такими бактериями как сальмонелла или кишечная палочка. Ротавирусная инфекция также высоко распространена. Тошнота, рвота и диарея – её характерные симптомы.

7. Состояние здоровья и приём лекарств

Утренняя тошнота, которая может проявляться и в течение дня, бывает у беременных. У людей, страдающих мигренью, бывает тошнота, которая усиливается от освещения, звуков, движения. Антибиотики, обезболивающие, антидепрессанты, анальгетики, химиотерапевтические препараты могут стать причиной тошноты. Она часто сопровождает заболевания печени, почек, диабет, гипертиреоз, целиакию, панкреатит.