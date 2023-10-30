8 способов ускорить обмен веществ и быстрее сбросить вес

Похудение необязательно должно включать в себя экстремальные диеты или интенсивные тренировки. Можно сбросить лишние килограммы и естественным путём - при помощи ускорения метаболизма.

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Сделайте свой рацион сбалансированным. Обзор 2017 года показал, что вы можете так и не похудеть при сокращении количества потребляемых калорий. Дело в том, что когда потребление калорий снижается, то организм начинает сжигать меньше калорий и скорость метаболизма тоже снижается.

Следите за потреблением белка. Результаты исследования показывают, что включение в рацион нежирных белков (бобовые, фасоль, орехи, семена, курица, рыба) увеличивает скорость обмена веществ. Также белок помогает поддерживать состояние мышц и наращивать их.

Наращивайте мышцы. По данным клиники Майо, чем больше у вас мышечной массы, тем больше калорий вы сжигаете, даже в состоянии покоя. Попробуйте тренировки с отягощениями, поднятие тяжестей.

Добавьте в распорядок дня кардио. Центры по контролю и профилактике заболеваний советуют в неделю уделять не менее 150 минут кардио умеренной интенсивности. Это может быть бег, езда на велосипеде.

Оставайтесь увлажнёнными. Даже лёгкое обезвоживание замедляет обмен веществ. Старайтесь в день выпивать не менее восьми-десяти стаканов воды.

Перекусывайте с умом. Выбор здоровых цельнозерновых закусок поможет вам поддерживать обмен веществ. Ешьте орехи (миндаль, грецкие орехи), греческий йогурт, ягоды (черника, клубника).

Учитесь справляться со стрессом. Результаты исследования 2017 года показали, что хронический стресс может спровоцировать выброс гормонов, которые приводят к увеличению веса. Попробуйте такие методы борьбы со стрессом, как медитация, йога или практика глубокого дыхания.

Высыпайтесь. Научно доказано, что недостаток сна нарушает баланс гормонов, регулирующих аппетит и массу тела. Каждую ночь старайтесь спать семь-девять часов.