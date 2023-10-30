Почему БАДы не работают – 4 причины от эксперта

Какие ошибки мы допускаем при выборе и употреблении витаминно-минеральных комплексов? Как добиться от них эффективности?

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Об этом светскому обозревателю BFM-Новосибирск Ирине Мжельской рассказала в рубрике «Советы эксперта» врач превентивной медицины Елена Колотилкина.

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Ирина МЖЕЛЬСКАЯ: Здоровый человек – это успешный и счастливый человек. Достичь положительного результата в делах, когда покидают последние силы, невозможно. Часто мы пытаемся поддержать свое состояние различными витаминно-минеральными комплексами, действуя буквально на бегу и плохо задумываясь, как они работают в нашем организме. А не получив ожидаемого эффекта, выносим вердикт: купленная добавка – вздор. Как обстоят дела с этим в действительности? Почему нам порой кажется, что БАДы не помогают, и как найти правильное решение с максимальной выгодой для себя? Об этом в сегодняшнем выпуске «Советов эксперта» расскажет Елена Колотилкина – врач превентивной и антивозрастной медицины, диетолог, нутрициолог, преподаватель по лабораторной диагностике в международном институте интегративной нутрициологии МИИН.

Это четвертый материал с Еленой Колотилкиной в нашей рубрике «Советы эксперта». Ранее она перечислила пять причин хронической усталости, научила читателей пить воду правильно и раскрыла тайны паразитоза. Ссылки на эти публикации будут указаны в конце текста.

Елена КОЛОТИЛКИНА: Многие люди осознают, что витамины и минералы пить необходимо, чтобы поддержать здоровье. Но придерживаются мнения, что раз это столь полезные вещества, то никакого вреда они нанести не могут, и самостоятельно покупают себе заветные баночки. А затем пьют как им заблагорассудится и ожидают обещанные маркетологами результаты. И часто никакого эффекта не получают.

Почему так происходит?

1-я причина. Некоторые формы витаминов, в основном неорганические, являются неактивными и потому плохо усваиваются организмом. В дополнение к этому у части людей встречается генетическая предрасположенность к низкому усвоению подобных веществ. Такой человек принимает, например, фолиевую кислоту и не видит должного результата. Потому что обладает поломкой в гене и нуждается в активной фолиевой кислоте в виде метилфолата.

В идеале надо знать, какие формы витаминов активные, какие неактивные, и потреблять их соответствующим образом.

Что касается минералов, то в чистом виде их никто не употребляет. Здесь на помощь приходят минеральные соли, которые также бывают органическими и неорганическими.

Неорганические соли дешевые, они скверно работают и к тому же часто вызывают побочный эффект в виде тошноты – особенно содержащие цинк и селен. Испытав неприятные ощущения, человек бросает их принимать. Зная об этом, производители могут выпустить БАД с маленькими дозировками. Соответственно, должного эффекта от них тоже не дождаться.

Поэтому советую выбирать минералы в органических солях – цитратах, малатах, глицинатах, оротатах, тауратах. Все это – активные формы для минералов.

2-я причина. Маленькие дозировки. Витаминно-минеральные комплексы обычно содержат невысокие дозы веществ. Либо одно-два вещества даются в хорошей дозировке, а остальные – в недостаточной.

Активные формы веществ в виде органических солей имеют большой объем, и сделать для них огромную капсулу просто не представляется возможным. А неорганические соли минералов и неактивные формы витаминов обладают малым объемом и легко упаковываются в одну капсулу. Вот только когда человек пьет большой витаминно-минеральный комплекс, много чего содержащий, то чаще всего это низкие дозы неактивных веществ, и потому они тоже не работают.

3-я причина. Отсутствие ожидаемого эффекта происходит тогда, когда минералы и витамины пьются не по потребностям. К примеру, человек испытывает дефицит какого-либо витамина, и его нужно восполнять высокими лечебными дозировками. Он же выбирает комплекс, в котором этот витамин содержится в количестве средней суточной потребности. Естественно, что дефицит таким средством устранить не получится, можно будет лишь поддержать минимальный уровень.

Для того чтобы добавки работали, нужно подбирать их индивидуально по анализам. Смотреть, какого минерала и витамина недостаточно, на каком уровне он находится, и определять лечебную дозировку с активными формами.

4-я причина. Особенности работы желудочно-кишечного тракта. Проглоченные нами добавки должны проходить определенную активацию в желудке, что подразумевает достаточную активность соляной кислоты. Если кислотность сниженная, то, например, витамин B12 или железо будут хуже усваиваться организмом. В случае нарушения желчеоттока упадет усвояемость жирорастворимых витаминов. При наличии в кишечнике паразитов пострадает эффективность всасывания в этом органе.

И раз уж мы взялись восполнять дефицит минералов и витаминов, то по-хорошему должны начать работу с восстановления желудочно-кишечного тракта. Выявить проблемы, устранить их и только потом назначать витамины. Особенно это касается железа, потому что очень часто люди испытывают на эти препараты заметные побочные явления и бросают курс лечения. Попутно говорят, что препарат плохой, и тем самым только усугубляют свою проблему. Ведь патогенная микрофлора или паразиты забирают поступающее с пищей железо, и образуется двойной дефицит, когда не только ничего не всасывается кишечником, но и уже имеющееся поглощается патогенами.

Здесь встает вопрос о комплексном воздействии. То есть, к сожалению, ситуацию нельзя назвать простой, и придется заниматься восстановлением здоровья всерьез.

Итоги