Стало известно, как побороть тревожность с помощью простого метода

Как утверждается в исследовании, для уменьшения уровня тревожности необходимо всего лишь в течение десяти минут производить постукивания указательным и средним пальцами по определенным точкам на теле. Исследование показало эффективность такого метода вкупе с упражнениями, нацеленными на переосмысление и образующими стратегию, которую еще именуют техникой эмоциональной свободы (EFT).

В исследовании приняли участие 22 человека. Их разделили на группы, в одной из которых участники сначала проходили дыхательную релаксацию, а после – EFT, а в другой – сначала EFT, а уже после – дыхательную гимнастику. Так вот, результаты показали, что у первой группы снижение тревожности было более очевидным.