Стало известно, как побороть тревожность с помощью простого метода
Ученые провели исследование, благодаря которому удалось доказать эффективность необычного метода, помогающего побороть повышенную тревожность. Об этом рассказывает Daily Mail.
Как утверждается в исследовании, для уменьшения уровня тревожности необходимо всего лишь в течение десяти минут производить постукивания указательным и средним пальцами по определенным точкам на теле. Исследование показало эффективность такого метода вкупе с упражнениями, нацеленными на переосмысление и образующими стратегию, которую еще именуют техникой эмоциональной свободы (EFT).
В исследовании приняли участие 22 человека. Их разделили на группы, в одной из которых участники сначала проходили дыхательную релаксацию, а после – EFT, а в другой – сначала EFT, а уже после – дыхательную гимнастику. Так вот, результаты показали, что у первой группы снижение тревожности было более очевидным.
Как утверждают ученые, простукивать пальцами стоит такие точки на теле:
- на руке под мизинцем;
- внутренний край любой брови;
- внешний уголок глаза;
- примерно на 2,5 сантиметра под глазом;
- под носом в центре верхней губы;
- между нижней губой и подбородком;
- чуть ниже конца ключицы рядом с грудиной;
- примерно на 10 сантиметров ниже центра любой из подмышек.
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