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Стало известно, как побороть тревожность с помощью простого метода

Ученые провели исследование, благодаря которому удалось доказать эффективность необычного метода, помогающего побороть повышенную тревожность. Об этом рассказывает Daily Mail.

Стало известно, как побороть тревожность с помощью простого метода
© Unsplash

Как утверждается в исследовании, для уменьшения уровня тревожности необходимо всего лишь в течение десяти минут производить постукивания указательным и средним пальцами по определенным точкам на теле. Исследование показало эффективность такого метода вкупе с упражнениями, нацеленными на переосмысление и образующими стратегию, которую еще именуют техникой эмоциональной свободы (EFT).

В исследовании приняли участие 22 человека. Их разделили на группы, в одной из которых участники сначала проходили дыхательную релаксацию, а после – EFT, а в другой – сначала EFT, а уже после – дыхательную гимнастику. Так вот, результаты показали, что у первой группы снижение тревожности было более очевидным.

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Как утверждают ученые, простукивать пальцами стоит такие точки на теле:

  • на руке под мизинцем;
  • внутренний край любой брови;
  • внешний уголок глаза;
  • примерно на 2,5 сантиметра под глазом;
  • под носом в центре верхней губы;
  • между нижней губой и подбородком;
  • чуть ниже конца ключицы рядом с грудиной;
  • примерно на 10 сантиметров ниже центра любой из подмышек.

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