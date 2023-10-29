Эта диета замедляет старение: результаты исследования

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Anatomical Society, замедлить старение может каждый. Правда, для этого придется вооружиться калькулятором и терпением. Но есть и плюс: голодать не придется. Главный вывод научных изысканий состоит в том, что достаточно снизить калорийность питания всего на 12%. При этом о качестве пищи речи не идет. Такая диета способна значительно повлиять на состояние здоровья: за год испытуемые в среднем потеряли по 10 килограмм. Главная ее особенность в том, что мышцы не уйдут вместе с жиром. А положительный эффект не заставит себя ждать: улучшится обмен веществ, нормализуется кровяное давление и уровень холестерина.