Эта диета замедляет старение: результаты исследования
Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Anatomical Society, замедлить старение может каждый. Правда, для этого придется вооружиться калькулятором и терпением. Но есть и плюс: голодать не придется. Главный вывод научных изысканий состоит в том, что достаточно снизить калорийность питания всего на 12%. При этом о качестве пищи речи не идет. Такая диета способна значительно повлиять на состояние здоровья: за год испытуемые в среднем потеряли по 10 килограмм. Главная ее особенность в том, что мышцы не уйдут вместе с жиром. А положительный эффект не заставит себя ждать: улучшится обмен веществ, нормализуется кровяное давление и уровень холестерина.
Соблюдать такую диету элементарно, да и подсчитать калории по силам каждому: для этого нужно умножить свой вес на коэффициент активности (28 — если не занимаетесь спортом; 31 — активный образ жизни; 33 — очень активный). От полученного числа отнимаем 12% и получаем нужную калорийность рациона, при переходе на который организм окажется в режиме «здорового старения». Нам кажется или это идеальная диета?