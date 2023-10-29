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Офтальмолог Лещенко посоветовала читать, лежа на спине

Офтальмолог Ирина Лещенко в беседе с радио Sputnik посоветовала читать, лежа на спине.

Офтальмолог посоветовала читать, лежа на спине
© Unsplash

Медик напомнила о том, что читать, лежа на животе или на боку, достаточно вредно. Такое положение неудобно для глаз и, кроме того, является физиологически неправильным.

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Чтение лежа, по словам медика, допустимо лишь в случае, если человек лежит на спине. При этом голова должна быть приподнята, а свет должен падать сверху. При этом книгу нужно держать на расстоянии около 40 сантиметров от глаз.

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