Офтальмолог посоветовала читать, лежа на спине

Медик напомнила о том, что читать, лежа на животе или на боку, достаточно вредно. Такое положение неудобно для глаз и, кроме того, является физиологически неправильным.

Чтение лежа, по словам медика, допустимо лишь в случае, если человек лежит на спине. При этом голова должна быть приподнята, а свет должен падать сверху. При этом книгу нужно держать на расстоянии около 40 сантиметров от глаз.