Как повысить уровень дофамина не только едой
Наш мозг вырабатывает дофамин, когда с нами происходит что-то приятное. Нормальный уровень этого гормона не только делает нас довольными жизнью, но и много другого полезного — к примеру, защищает от болезни Паркинсона.
Как повысить уровень дофамина, рассказала well-being & beauty эксперт, спортивный врач, к.м.н. Александра Чистякова.
Еда, безусловно, играет роль в выработке дофамина. Предвкушение вкусного обеда — уже доставляет радость. Так что питанием можно обеспечить поступление этого гормона.
Что делать:
- употреблять пробиотики — они поддерживают выработку различных нейромедиаторов в кишечнике, который тесно связан с мозгом,
- есть больше белка — в белках есть аминокислоты, например, тирозин, который повышает дофамин,
- избегать пищи с высоким содержанием жиров — такая еда может вызвать нейровоспаление и нарушения в передаче дофамина.
Хотя повысить дофамин можно не только с помощью питания. Вот что ещё можно делать:
- нормализовать сон (до 7–9 часов в сутки) — его нехватка снижает чувствительность к дофамину в головном мозге,
- регулярно заниматься спортом — даже 10 минут физических упражнений улучшает метаболизм основных нейромедиаторов — дофамина, серотонина и норадреналина,
- медитировать — час медитации может помочь увеличить выработку дофамина примерно на 65% по сравнению с простым отдыхом,
- слушать музыку — она стимулирует область мозга, связанную с вознаграждением и удовольствием,
- чаще бывайте на солнце — доказано, что достаточное воздействие солнечного света в течение 30 дней приводит к увеличению плотности дофаминовых рецепторов в областях головного мозга, отвечающих за систему вознаграждения.
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