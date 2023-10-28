Секс в пожилом возрасте позитивно влияет на работу мозга

«Ученые обнаружили, что пожилые люди в возрасте от 75 до 90 лет, которые занимались сексом хотя бы раз в неделю в течение пяти лет, в конце эксперимента набрали более высокие баллы в тестах, чем те, кто любовью не занимался», — передает издание «Ридус» со ссылкой на результаты исследовательской работы. Отмечается, что это связано с физическими нагрузками, которые снижают риск возникновений когнитивных отклонений.