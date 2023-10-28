Топ расслабляющих звуков, которые помогут вам быстрее заснуть
Правильная атмосфера и звуки помогут избавиться от бессонницы и чувствовать себя бодрым по утрам. Исследование определило 15 лучших звуков для быстрого засыпания.
В опросе приняли участие 2 тыс. взрослых. Половина участников отметила, что предпочитает слушать белый шум. Остальные проголосовали за следующие звуки:
Выбор звуков для релаксации перед сном зависит от индивидуальных предпочтений. Разные звуки могут вызывать разные реакции у людей во время сна, поэтому важно найти тот, который подходит именно вам.
Большинство респондентов (58%) слушают мелодии на своих мобильных телефонах, 34% используют специальные приложения, 15% колонки.
Для некоторых на качество и количества сна влияет также время года. 57% спят лучше в осенне-зимний период. 7% отметили, что летние месяцы приносят им максимальный отдых.