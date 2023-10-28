Топ расслабляющих звуков, которые помогут вам быстрее заснуть

Правильная атмосфера и звуки помогут избавиться от бессонницы и чувствовать себя бодрым по утрам. Исследование определило 15 лучших звуков для быстрого засыпания.

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В опросе приняли участие 2 тыс. взрослых. Половина участников отметила, что предпочитает слушать белый шум. Остальные проголосовали за следующие звуки:

Выбор звуков для релаксации перед сном зависит от индивидуальных предпочтений. Разные звуки могут вызывать разные реакции у людей во время сна, поэтому важно найти тот, который подходит именно вам.

Большинство респондентов (58%) слушают мелодии на своих мобильных телефонах, 34% используют специальные приложения, 15% колонки.