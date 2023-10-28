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Зеленый чай и витамин D могут помочь в лечении акне

Эксперты заявили, что некоторые биологические активные добавки показали эффективность в лечении кожи.

Зеленый чай и витамин D могут помочь в лечении акне
© Unsplash

В результате исследований ученые доказали, что витамин D, экстракт зеленого чая и пробиотики помогают при лечении угревой сыпи, как и омега-3 и омега-6 жирные кислоты, передает JAMA Dermatology.

Так, витамин D в ходе исследований приводил к значительному снижению воспалительных поражений кожи лица после 8 недель лечения.

Экстракт зеленого чая приводил к уменьшению воспалительных поражений носа, подбородка и околоротовой области, тогда как экстракт семян пажитника никаких положительных результатов не показал.

Самым эффективным пробиотиком оказались Lactobacillus plantarum и Lactobacillus rhamnosus.

Также было отмечено положительное влияние омега-3 и омега-6 жирных кислот, однако совсем небольшое.