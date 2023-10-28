Как удалить серную пробку и не оглохнуть

Серная пробка — это скопление ушной серы в слуховом проходе. Её можно долго не замечать, пока в ухо не попадёт вода и пробка не разбухнет настолько, что перекроет проход. Тогда у человека резко ухудшается слух.

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Удаление серной пробки — тонкий процесс. О его особенностях рассказала отоларинголог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Екатерина Приказа.

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Откуда берутся серные пробки

В норме излишки ушной серы выходят из слухового прохода самостоятельно — их выталкивает наружу нижняя челюсть, которая двигается во время еды или разговора. Если этот процесс нарушается, серы становится слишком много, и она образует комок, который потом затвердевает и превращается в пробку.

Есть две группы причин, почему это происходит:

внутренние — особенности строения ушей (к примеру, аномально узкий слуховой проход) или различные заболевания (хронические воспаления, повышенный холестерин, экзема и т. д.),

внешние — слишком частая или неправильная чистка ушей, слишком частое использование наушников, регулярный контакт с водой или пылью.

Что нельзя делать с пробкой в ухе

Серную пробку нужно удалить, потому что она вызывает не только сиюминутный дискомфорт, но и может привести к серьёзным осложнениям — воспалению барабанной перепонки и частичной потере слуха, предупредила Приказа.

Только делать это нужно правильно. Во-первых, удалять серную пробку может только врач-оториноларинголог после тщательного осмотра слухового канала.

Если пытаться чистить ухо салфетками, кончиками полотенца или, что ещё опаснее, острыми предметами вроде шпилек или булавок, можно в лучшем случае загнать серу ещё глубже, а в худшем — повредить барабанную перепонку. Даже специальные капли для размягчения пробки лучше не использовать самостоятельно, отметила врач.

Удаление серной пробки: 3 способа

Избавиться от серной пробки достаточно просто, восстановление занимает буквально несколько дней (нужно будет капать специальные капли). Осложнения после этой процедуры бывают редко, рассказала лор.

Вот 3 способа удалить серную пробку из уха:

промывание — врач с помощью шприца направляет струю физраствора вдоль задней стенки слухового прохода, в результате пробка распадается и постепенно выходит наружу;

капли на основе щелочного раствора и вакуумный отсос — процедура не самая приятная из-за резкого звука, однако её можно делать даже людям с повреждённой барабанной перепонкой;

выскабливание — врач делает его либо хирургической ложкой, если пробка маленькая и мягкая, либо щипцами или специальным зондом, если пробка большая и плотная, рассказала врач изданию «Доктор Питер».

Как заботиться об ушах, чтобы не потерять слух

Если относиться к своему слуху небрежно, то его острота пропадёт, а, может быть, человек и вовсе перестанет слышать. Случается это из-за нарушения в звукопроводящем или в звукопринимающем аппарате уха.

Что делать, чтобы таких нарушений не возникало, рассказала врач-отоларинголог Александра Найдёнова: