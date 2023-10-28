Как удалить серную пробку и не оглохнуть
Серная пробка — это скопление ушной серы в слуховом проходе. Её можно долго не замечать, пока в ухо не попадёт вода и пробка не разбухнет настолько, что перекроет проход. Тогда у человека резко ухудшается слух.
Удаление серной пробки — тонкий процесс. О его особенностях рассказала отоларинголог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Екатерина Приказа.
Откуда берутся серные пробки
В норме излишки ушной серы выходят из слухового прохода самостоятельно — их выталкивает наружу нижняя челюсть, которая двигается во время еды или разговора. Если этот процесс нарушается, серы становится слишком много, и она образует комок, который потом затвердевает и превращается в пробку.
Есть две группы причин, почему это происходит:
- внутренние — особенности строения ушей (к примеру, аномально узкий слуховой проход) или различные заболевания (хронические воспаления, повышенный холестерин, экзема и т. д.),
- внешние — слишком частая или неправильная чистка ушей, слишком частое использование наушников, регулярный контакт с водой или пылью.
Что нельзя делать с пробкой в ухе
Серную пробку нужно удалить, потому что она вызывает не только сиюминутный дискомфорт, но и может привести к серьёзным осложнениям — воспалению барабанной перепонки и частичной потере слуха, предупредила Приказа.
Только делать это нужно правильно. Во-первых, удалять серную пробку может только врач-оториноларинголог после тщательного осмотра слухового канала.
Если пытаться чистить ухо салфетками, кончиками полотенца или, что ещё опаснее, острыми предметами вроде шпилек или булавок, можно в лучшем случае загнать серу ещё глубже, а в худшем — повредить барабанную перепонку. Даже специальные капли для размягчения пробки лучше не использовать самостоятельно, отметила врач.
Удаление серной пробки: 3 способа
Избавиться от серной пробки достаточно просто, восстановление занимает буквально несколько дней (нужно будет капать специальные капли). Осложнения после этой процедуры бывают редко, рассказала лор.
Вот 3 способа удалить серную пробку из уха:
- промывание — врач с помощью шприца направляет струю физраствора вдоль задней стенки слухового прохода, в результате пробка распадается и постепенно выходит наружу;
- капли на основе щелочного раствора и вакуумный отсос — процедура не самая приятная из-за резкого звука, однако её можно делать даже людям с повреждённой барабанной перепонкой;
- выскабливание — врач делает его либо хирургической ложкой, если пробка маленькая и мягкая, либо щипцами или специальным зондом, если пробка большая и плотная, рассказала врач изданию «Доктор Питер».
Как заботиться об ушах, чтобы не потерять слух
Если относиться к своему слуху небрежно, то его острота пропадёт, а, может быть, человек и вовсе перестанет слышать. Случается это из-за нарушения в звукопроводящем или в звукопринимающем аппарате уха.
Что делать, чтобы таких нарушений не возникало, рассказала врач-отоларинголог Александра Найдёнова:
- ежегодно наблюдаться у врача: он почистит уши от серы, проверит состояние барабанной перепонки и среднего и наружного уха;
- вовремя лечиться от простуды и гриппа, чтобы не допускать осложнений;
- контролировать уровень шума: например, не слушать музыку в наушниках на максимальной громкости;
- вести здоровый образ жизни и избегать стрессов.