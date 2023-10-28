Названы семь правил питания для пожилых

В пожилом возрасте особенно важно следить за своим образом жизни и пищевыми привычками. Как правило, сбалансированное питание является ключом к долгой и полноценной жизни. В связи с этим специалисты выявили семь основных правил питания для граждан пожилого возраста. Об этом сообщает издание «Глас народа».

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Во-первых, необходимо снизить употребление соли. У многих пенсионеров с возрастом ухудшается чувствительность вкусовых рецепторов, поэтому еда становится по ощущениям пресной. Поэтому нужно понимать, в таком случае лучше привыкнуть к немного пресноватой пище, чем увеличивать количество соли – это приводит к повышению артериального давления и появлению отечности. Эксперты советуют использовать пряности и различные ароматные масла.

Кроме того, нужно составлять «правильные завтраки». В пожилом возрасте желудочно-кишечный тракт работает хуже, что приводит к ухудшению усвоения полезных веществ – витаминов группы В и фолиевой кислоты. Компенсировать их нехватку помогут овощи и злаки – поэтому стоит обратить внимание не овощи и злаки.

Третьим правилом является коррекция приема лекарств.

«Ослабленные вкусовые рецепторы также могут стать следствием постоянного приема некоторых лекарств. Если вы заметили потерю вкуса, то этот вопрос необходимо обсудите со своим лечащим врачом», - говорит источник.