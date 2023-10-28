Как на организм влияют тепло и холод

Каждый человек хоть раз прикладывал к ушибу холодный компресс или горячую грелку на больное место, а значит имеет представление о том, как на организм воздействуют разные температуры. Эксперты рассказали подробно, как холод поможет унять боль или горячая ванна – расслабиться.

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Специалисты портала о здоровье и качестве жизни "Купрум" рассказали, что при воздействии тепла на организм уменьшается боль, облегчаются мышечные спазмы и проходит скованность суставов, а в месте, куда прикладывается тепло, улучшается циркуляция крови.

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Воздействие теплом поможет при остеоартрите – идеальным вариантом станет теплая ванна, она же поможет справиться с мышечными болями после физнагрузок; при менструации боль снимет теплая грелка, она же справится и с мышечными болями и спазмами.

Но не стоит пользоваться терапией теплом при инфекциях, дерматите, тромбозе, диабете, беременности и открытых ранах. Также стоит принять во внимание опасность возникновения ожогов.

Холодовая терапия не только поможет справиться с болью, но и повлияет на общее оздоровление организма. Чаще всего для охлаждения используют лед и охлаждающие спреи.

Холод приводит к снижению температуры кожи, уменьшению отеков и к локальному снижению чувствительности. Так, лечение холодом применяют при растяжении мышц и вывихе сустава.

Кроме того, согласно последним исследованиям, купание в холодной воде повышает устойчивость организма к инфекциям и стрессу и улучшает эмоциональный фон.

Однако стоит помнить, что переизбыток воздействия холода может нанести ущерб. Так, например, при прикладывании льда к поврежденному месту нужно использовать полотенце во избежание повреждения кожи, а перед погружением в ледяную воду организму нужна длительная адаптация и привыкание.

Также эксперты отмечают, что чередование тепла и холода оказывает благоприятное воздействие на организм. Так, например, регулярный контрастный душ поможет справиться с усталостью и улучшить состояние кожи.