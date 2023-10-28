Назван состав завтрака, избавляющий от рака и жира на животе

Практикующий акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала продукты, которые должны присутствовать в меню завтрака. Они помогут снизить риск развития онкологии и убрать лишний вес в области талии.

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Медик напомнила: если человек хочет похудеть, нельзя ограничивать количество потребляемой пищи. Все дело в том, что организм любого человека непрерывно сжигает калории, даже когда мы лежим на диване. При выраженном дефиците калорий метаболизм будет замедляться. Поэтому этот метод не сработает.

Однако есть продукты, которые действительно помогают похудеть. К тому же, они способны приостанавливать развитие онкологических заболеваний. Это орехи, цельные злаки, капуста, корица, куркума, оливковое масло. Особенно эффективными свойствами обладает кунжутное масло: оно значительно замедляет образование жиров и предотвращает развитие злокачественных опухолей.