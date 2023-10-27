Врач предупреждает: сдерживать позывы в туалет опасно для здоровья

Регулярный стул является признаком здорового кишечника, однако не всегда удаётся сходить в туалет, когда начинаются позывы. Врач общей практики Зои Уильямс рассказала, к каким последствиям это может привести.

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По её словам, сдерживать позывы вредно для кишечника. Это вызовет дискомфорт, вздутие живота и, скорее всего, повышенное газообразование.

Привычка регулярно задерживать кал может иметь некоторые потенциальные негативные последствия. Это может привести к запорам, поскольку организм может повторно впитывать воду из кала, делая его более твёрдым.