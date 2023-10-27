Сомнолог заявил о пользе светотерапии в осенний сезон
Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рассказал о причинах так называемой сезонной депрессии.
«Осенью сокращается световой день. К декабрю и вовсе наступает так называемая офисная полярная ночь. Человек выходит из дома на работу, ещё темно, возвращается из офиса домой — уже темно. Так люди могут целыми днями вообще не видеть дневного света», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
В результате у человека может развиться упадок сил, снижение настроения.
Самым эффективным способом лечения врач назвал светотерапию. К примеру, во время работы днём желательно включать яркие офисные лампы, а к вечеру желательно, чтобы свет становился мягче.
Как отметил Бузунов, важную роль играет и физическая нагрузка.
«По осени народ перестаёт бегать, заниматься спортом, потому что темно, холодно и т.д. Значит, надо переходить на фитнес-центры или тренироваться дома», — добавил он.