Сомнолог заявил о пользе светотерапии в осенний сезон

«Осенью сокращается световой день. К декабрю и вовсе наступает так называемая офисная полярная ночь. Человек выходит из дома на работу, ещё темно, возвращается из офиса домой — уже темно. Так люди могут целыми днями вообще не видеть дневного света», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».