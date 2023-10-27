На ком сильнее всего отразится резкое падение давления в Москве

Резкое снижение атмосферного давления больше всего повлияет на людей с гипертонией и гипотонией. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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Ранее жителей столицы предупредили, что 28 и 29 октября резко снизится атмосферное давление. По прогнозам синоптиков, в субботу оно составит 730 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордным показателям.

Значение ниже этого наблюдалось только 28 октября 1985 года. Тогда давление упало до 729,8 миллиметра ртутного столба.

Романенко отметила, что погодные колебания оказывают влияние на всех людей, но у здоровых адаптация к изменившимся условиям происходит гораздо быстрее, они не ощущают неприятных симптомов.

"В группе риска при снижении атмосферного давления оказываются люди, у которых уже есть какие-то проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что у них сосуды не успевают приспособиться. Таких людей принято называть метеозависимыми", – говорит врач.

Несколько сложнее в этот период приходится людям с пониженным артериальным давлением.

"У гипотоников может быть повышенная потливость, сонливость и головная боль. Некоторые жалуются на подташнивание, раздражительность, общую слабость", – уточнила терапевт.

В период низкого атмосферного давления рекомендуется высыпаться и не сбивать режим.

"Сон имеет колоссальное значение для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Поэтому старайтесь в такие дни лечь спать чуть пораньше, чтобы выспаться. А встать – как обычно вы привыкли, чтобы не нарушать привычный суточный ритм", – советует эксперт.

Также следует несколько пересмотреть питьевой режим.