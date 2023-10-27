Названы худшие для здоровья зубов продукты

Нутрициолог Академии «PRO Здоровье» Виктория Ульянчик рассказала, что кариес возникает не из-за сахара, как многие привыкли думать, а из-за недостатка полезных микроэлементов. Худшие для здоровья зубов продукты эксперт назвала в комментарии для «Ленты.ру».

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Сахар не является первопричиной кариеса и других болезней зубов, он лишь усугубляет уже начавшееся заболевание, объяснила Ульянчик. Основная проблема кроется в дефиците микроэлементов и витаминов, добавила она.

«Современный человек ест слишком много переработанных продуктов, объяснила она. — Колбаса, полуфабрикаты, копчености бедны на полезные микроэлементы».

Нутрициолог обратила внимание на то, люди чаще употребляют не цельные злаки, а продукты из муки, насыщающие организм быстрыми углеводами. Такая пища, по ее словам, практически не содержит полезных микроэлементов и несет больше вреда, чем пользы.

Для зубов необходимы кальций и фосфор, которые являются строительными материалами костной ткани. Для их усвоения требуются жирорастворимые витамины A, D, E и K.

Вопреки устоявшемуся мнению существуют продукты, которые содержат больше кальция, чем молоко, отметила эксперт. Например, зелень, темно-зеленые овощи, китайская капуста, мак, кунжут, цельные злаки, анчоусы и сардины, перечислила Ульянчик. При регулярном употреблении этих продуктов не придется дополнительно принимать кальций и фосфор, добавила она.