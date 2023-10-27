Почему появляются цыпки на коже и как это предотвратить

Чешуйки, царапины и покраснения на коже осенью и зимой — распространённая проблема, в народе получившая название «цыпки».

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Действительно, сталкиваются с ними многие, особенно при сильных ветрах и морозах. А некоторых цыпки беспокоят круглый год.

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Но почему они вообще появляются на коже, как предотвратить их возникновение и какую опасность они представляют? Разобрались с врачами сервиса DocMa — терапевтом Марией Бирюковой и педиатром Дианой Хижняк.

Что такое цыпки

Под цыпками врачи понимают холодовый дерматит. По сути, это проявление дисбаланса между внутренней и наружной средой. Чтобы понять, почему возникает холодовый дерматит, нужно разобраться, как функционирует кожа.

У кожи есть эпидермис — наружный, относительно тонкий, но плотный внешний слой. У него, в свою очередь, есть защитный роговой слой, который состоит из большого количества мёртвых клеток (они играют роль своеобразных кирпичиков). А их заполняет своеобразный липидный «раствор», который не даёт испаряться воде из кожи.

Мария Бирюкова, врач-терапевт сервиса доказательной медицины DocMa: Определённые факторы приводят к истощению запасов «клеток-кирпичиков», уменьшению количества липидного «раствора», а значит, и к снижению контактов, что, в свою очередь, повышает потери воды кожей.

В результате кожа становится обезвоженной, а её защитный барьер нарушается. Так и возникают цыпки на руках.

Причины появления цыпок

Их делят не внешние и внутренние.

сухой воздух (то есть низкая влажность);

низкая температура. К внешним относятся:

Внутренних куда больше.

Цыпки могут вызвать:

анемия;

хронические аллергические заболевания кожи (атопический дерматит, аллергическая крапивница);

хронические заболевания сосудов (атеросклероз);

так называемые системные заболевания (синдром Рейно);

хронические инфекционные заболевания (например, вирусные гепатиты);

процессы старения кожи.

Мария Бирюкова, врач-терапевт сервиса доказательной медицины DocMa: Помимо этого, стоит отметить, что внешнее воздействие на кожу важно не меньше: щёлочи и ПАВы (поверхностно-активные вещества) чистящих средств изменяют рН кожи, частые загары под УФО (ультрафиолетовым облучением), частое применение скрабов и отшелушивающих средств — всё это может изменять любую структуру в защитном барьере не в лучшую сторону.

Также есть мнение, что роль здесь могут играть аллергические компоненты иммунной системы, которые активизируются в ответ на внешнее воздействие. У некоторых пациентов подобная реакция может возникнуть и при воздействии чего-то холодного на слизистые оболочки (например, употреблении холодной воды), но как это происходит, пока изучено не до конца.

«Вместе с этим исследователи отмечают, что характер повреждений будет выраженный при воздействии холодной воды или холодного ветра, нежели просто сухого холодного воздуха», — отметила специалист.

Как проявляются цыпки

На вид это шелушащиеся красные пятна, которые зудят и доставляют дискомфорт. Появляются они на открытых участках кожи — кистях рук, шее, лице и ушах. Чаще с цыпками сталкиваются дети.

Диана Хижняк, врач-педиатр сервиса доказательной медицины DocMa: Это потому, что детская кожа очень нежная, эпидермис тонкий, как и защитная жировая плёнка на поверхности. Из-за таких возрастных особенностей кожа у детей склонна к пересушиванию и быстрым повреждениям. Ситуацию усугубляет нежелание некоторых детей тепло одеваться, прикрывать лицо на прогулке и надевать варежки.

Опасны ли цыпки

В целом холодовый дерматит не опасен, но если вовремя не предпринять необходимые меры, они могут стать воротами для инфекции.

Мария Бирюкова, врач-терапевт сервиса доказательной медицины DocMa: При нарушении целостности защитного барьера может произойти проникновение вирусов, бактерий или других чужеродных частиц в организм. Это приводит к различным заболеваниям: чаще всего роже, пиодермии (гнойное воспаление кожи) и микробной экземе.

А ещё цыпки — сигнал, что с организмом что-то может быть не так. Проблемы с кожей могут оказаться лишь симптомом системного заболевания, на которое нужно обратить внимание.

Меры профилактики цыпок

Тепло одевайтесь

В первую очередь нужно защищать кожу от холода и ветра. При выходе на улицу стоит надевать тёплые перчатки и одежду по погоде из натуральных и приятных на ощупь тканей, которые не будут травмировать кожу.

Диана Хижняк, врач-педиатр сервиса доказательной медицины DocMa: Обязательно на улице надевайте детям перчатки или варежки, укрывайте шею шарфом или манишкой. Идеальный вариант — шапка-шлем (или балаклава), которая закрывает и уши, и шею, а некоторые и большую часть лица. Выбирайте мягкие материалы, чтобы исключить механическое раздражение кожи, например, с футеровым внутренним слоем, а от мохнатых шерстяных варежек и шапок лучше отказаться.

Пользуйтесь кремом

Наносить увлажняющий крем нужно незадолго до выхода на улицу. Так он успеет впитаться, а не заледенеет, даже не проникнув в глубокие слои кожи. Детям лучше покупать специальные колд-кремы. Не помешает наносить увлажняющие средства, например эмоленты, и в течение дня.

Избегайте экстремальных температур воды

Лучше не купаться в горячей воде (как взрослым, так и детям) и не мыть руки слишком холодной водой.

Дополнительно позаботьтесь о детях

Нужно:

закрывать коляску дождевиком во время прогулки для защиты от ветра и холода;

создать комфортные условия дома: температуру 20–21 градус и влажность 40–55% (взрослым тоже это не помешает);

отказаться от использования спиртовых антисептиков и салфеток.

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