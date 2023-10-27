В идеале каждый человек должен получать все необходимые витамины и минералы из продуктов, но на практике же это не всегда реализуемо. Доктор Минди Пельц рассказала изданию Mirror, какой витамин особенно важен для оптимального функционирования органов.

Микроэлементом, которого, как правило, многим не хватает, является витамин D. Вместе с тем, отмечает врач, он выполняет несколько важных функций в организме.

Во-первых, он помогает усваивать кальций и фосфор, которые необходимы для поддержания крепких и здоровых костей и зубов, а также здоровья сердца. Помимо этого, витамин D способствует свертыванию крови, росту мышц и укрепляет иммунную систему.

Доктор Пельц рекомендует потреблять больше рыбы, молока, яичных желтков и сыров. Это особенно важно делать в холодное время года, когда организм не получает витамин D естественным путем.