Врач раскрыла основную ошибку при похудении
Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, какую ошибку часто совершают люди, желающие похудеть. По мнению специалиста, это невнимание к питьевому режиму.
«Пить нужно много, именно простой воды, а не чая, например. На один килограмм тела около 30 мл воды. То есть если вы весите 60 кг, то должны выпивать в день не меньше двух литров. Летом и при физических нагрузках эта норма увеличивается. Исключение — некоторые заболевания. Например, патология почек и сердечная недостаточность», — объясняет она в личном блоге.
«Очень полезно начинать день со стакана теплой воды. Она разогревает тело и улучшает работу пищеварительной системы. Главное, не спешите опустошать стакан залпом, пейте медленно и маленькими глотками».
Кроме того, врач посоветовала расставить бутылки с водой в местах, где вы проводите много времени, в качестве полезного напоминания. Достаточное количество воды в организме скажется не только на самочувствии, но и на состоянии кожи, нервах и пищеварении. А еще вода активно участвует в процессе расщепления жира, ускоряя обмен веществ.