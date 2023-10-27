Врач раскрыла основную ошибку при похудении

«Пить нужно много, именно простой воды, а не чая, например. На один килограмм тела около 30 мл воды. То есть если вы весите 60 кг, то должны выпивать в день не меньше двух литров. Летом и при физических нагрузках эта норма увеличивается. Исключение — некоторые заболевания. Например, патология почек и сердечная недостаточность», — объясняет она в личном блоге.