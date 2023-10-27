Как поднимать тяжести и не травмировать позвоночник

Тяжелые предметы нужно поднимать с прямой спиной, чтобы не травмировать позвоночник, рассказал в беседе с NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. Следует присесть к грузу, а при вставании сделать упор на мышцы ног, объяснил он.

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Ортопед пояснил, что в организме человека разные группы мышц отвечают за разные функции. Например, мышцы спины стабилизируют тело в вертикальном положении, а брюшной пресс играет роль в разгибании спины. Поэтому при выполнении тяжелой физической работы, во избежание повреждений крупных и мелких суставов, желательно задействовать большой мышечный массив. Тогда любые движения станут проще, пояснил врач.

Когда мы поднимаем тяжелые предметы, крайне желательно это делать не за счет рук и спины, которая при наклоне, при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку, что может привести к формированию протрузии межпозвонковых дисков. Поэтому при подъеме предметов рекомендуется держать спину ровно, в максимально стабильном положении, в котором мы фактически ходим — это наиболее сбалансированное положение, — отметил травматолог.