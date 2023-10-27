Пристрастие к кофе и образование: что может защитить от деменции

В последнее время деменции уделяется много внимания – этот синдром стал диагностироваться чаще. Наряду с научными открытиями, проливающими свет на механизмы развития патологии, вокруг деменции стало ходить много мифов. Невролог перечислила основные.

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Светлана Дума, к.м.н, невролог, зав. научно-клиническим отделением НИИ терапии и профилактической медицины, выступая на выставке «Главное помнить», дала оценку образу жизни, увеличивающему риски деменции.

Некоторые считают, что избыточный просмотр телевизора может повлиять на риск развития деменции. По мнению врача, сам телевизор обвинять не стоит. В этом вопросе важнее, что, смотря телевизор без ограничений, человек теряет двигательную активность – а аэробные нагрузки чрезвычайно важны для здорового долголетия.

Существуют мифы по поводу негативного влияния кофе на мозг. Они, по словам эксперта, не имеют под собой основы. Кофе способствует выработке серотонина, он улучшает настроение и когнитивные функции. Три-пять чашек в день для кофейных стран считается безвредной для мозга нормой.

Есть мнение, что человек с высшим образованием меньше подвержен риску деменции. На самом деле, человек, окончивший вуз, может проиграть человеку со средним образованием в случае, если последний по жизни постоянно учится чему-то новому. Процесс обучения позитивно влияет на когнитивные функции – но он должен быть непрерывным.

Можно встретить информацию о необходимости есть красное мясо для того «чтобы хорошо работала голова». По мнению врача, мясо можно и нужно есть, например, чтобы не было анемии – но в разумных количествах. В нашей стране нет традиции употреблять слишком много мяса, поэтому оно, чаще всего, идёт на пользу.