Врач назвала оптимальный интервал между приемами пищи

Иногда сложно следовать всем рекомендациям по правильному питанию, однако знать об основных из них все же не будет лишним. Врач Эвелина Овнанян рассказала порталу NEWS.ru, сколько времени должно проходить между приемами пищи.

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По словам специалиста, взрослому здоровому человеку следует принимать пищу от трех до четырех раз в день с соблюдением перерывов, которые в идеале должны составлять 3,5–4 часов.

Как объяснила врач, в течение этого периода времени происходит переваривание пищи в желудке. В результате он освобождается и готов к очередному приему пищи.

Вместе с тем Овнанян обратила внимание, что детям и пожилым, людям с заболеваниями ЖКТ нужно питаться чаще.

А промежуток между вечерним и утренним приемом пищи в норме не должен превышать 10–11 часов, резюмировала врач.