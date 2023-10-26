Как сохранить почки здоровыми: объясняет врач

Врач-нефролог Ольга Козина заявила, что нередко болезни почек связаны с воздействием на них лекарств, а также различных болезней. Она также дала пару советов, как снизить риск заболеваний этого органа.

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«Самыми частыми болезнями почек являются мочекаменная болезнь, пиелонефрит, диабетическая и гипертоническая нефропатии, а также поликистозная болезнь», – заявила эксперт.

Ольга Козина добавила, что обезопасить полностью почки невозможно, однако можно следовать ряду рекомендаций, которые помогут снизить риски. Так, необходимо ежедневно выпивать достаточное количество воды – не менее полутора-двух литров. Это поможет поддержать нормальную работу органов и выведет токсины из организма. Также из рациона стоит убрать продукты, содержащие избытки соли, жиров, сахара и алкоголя.

Врач напомнила, что необходимо следить и за уровнем глюкозы в крови, а также за давлением. Именно эти показатели являются основными причинами диабетической и гипертонической нефропатии.

Специалист советует ограничить употребление лекарств, особенно нестероидных противовоспалительных средств и антибиотиков. Кроме того, не следует забывать об интимной гигиене, так как это поможет избежать попадания инфекции в почки, передает Life.ru.