Врач перечислил полезные свойства семечек

Врач Сергей Алендеев рассказал, для профилактики каких недугов следует есть семена подсолнечника. Об этом сообщает "Царьград".

© Unsplash

Эксперт напомнил о том, что семечки богаты белком, аминокислотами, жирными кислотами, фосфором, селеном, цинком, фтором, кальцием и другими элементами.

Кроме того, за счет высокого содержания магния и марганца семечки помогают нормализовать высокое кровяное давление, уровень сахара в крови, предотвратить мигрени и снизить риск инфарктов и инсультов.