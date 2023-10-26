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Врач Алендеев перечислил полезные свойства семечек

Врач Сергей Алендеев рассказал, для профилактики каких недугов следует есть семена подсолнечника. Об этом сообщает "Царьград".

Врач перечислил полезные свойства семечек
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Эксперт напомнил о том, что семечки богаты белком, аминокислотами, жирными кислотами, фосфором, селеном, цинком, фтором, кальцием и другими элементами.

Кроме того, за счет высокого содержания магния и марганца семечки помогают нормализовать высокое кровяное давление, уровень сахара в крови, предотвратить мигрени и снизить риск инфарктов и инсультов.

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Однако, чтобы семечки приносили пользу, важно употреблять их хорошо просушенными и без добавок.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты нужно включить в рацион.

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