Не до шести: в какое время надо ужинать, чтобы спокойно уснуть

И другие важные советы диетолога.

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Но есть все-таки время, до которого нужно успеть проскочить с вечерней трапезой, а именно до 22.00. «Если вы будет постоянно есть после, в организме наступит разлад, особенно в гормонах голода и аппетита. И днем у вас может наступить неконтролируемый жор», — говорит диетолог, нутрициолог Лера Лавски.

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Чтобы золушка не превратилась в тыкву, старайтесь ужинать в промежутке от 19 до 22, в зависимости от того, когда вы ложитесь спать.

Очень важно не перегружать организм, поэтому нельзя поесть, почистить зубы и сразу в кровать. Принимать пищу нужно как минимум за три часа до сна. В противном случае, ваш сон будет прерывистым или не наступит вовсе. Потому что организм будет тратить силы на переваривание пищи.

Какие продукты лучше не есть на ночь

Как считает диетолог, важно не только когда у вас время ужина, но и что именно вы едите на ночь. Есть целый список стимулирующих продуктов, которые просто не дадут вам спокойно заснуть.

Алкоголь

Недавно в интервью одному глянцевому изданию Вера Вонг сказала, что не может заснуть без коктейля «Отвертка» (водка плюс сок), потому что это ее расслабляет.

Любой алкоголь может способствовать засыпанию. Но это только на поверхности. На самом деле, впитываясь в кровь, он прерывает естественные циркадные ритмы сна. В итоге можно получит прерывистый беспокойный сон или бессонницу.

Фастфуд

И любая другая жирная пища очень тяжела для переваривания. Организм справляется с ней даже не за 3, а за 4—5 часов. Поэтому отдавайте предпочтение более легкой пище, а чревоугодие оставьте для обеда в выходные.

Продукты с высоким содержанием воды

Все зависит, конечно, от индивидуальных особенностей. Но сельдерей, арбуз, огурцы, дыня, могут не дать вам нормально спать в течение ночи, провоцируя спринтерский забег.

Продукты с тирамином

Эта аминокислота — природный стимулятор, улучшает мозговую деятельность. Если употреблять продукт, где она играет роль начинки, есть риск всю ночь ворочаться. Так что, лучше отмените перед сном сыр, баклажаны, соевый соус и помидоры.

Продукты с кофеином

Кофеин затрудняет переход в более глубокие фазы сна. Поэтому на ночь лучше не пить кофе (а ведь есть любители), чай и есть шоколад.

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