Врач рассказала, как проявляется дефицит витаминов осенью

Врач Малиновская рассказала, как проявляется дефицит витаминов осенью
Более половины волгоградцев испытывают нехватку витаминов. Это состояние называют полигиповитаминозом. Это отражается на работоспособности, качестве сна, состоянии памяти.
Витамины необходимы человеку в небольших количествах, однако их нехватка отражается на состоянии здоровья. Особенно это актуально осенью, когда укорачивается световой день, ухудшается погода и холодает на улице.
"Недостаток витаминов, как правило, проявляется неспецифическими симптомами – быстрой утомляемостью, подавленным настроением, сонливостью, появление которых люди далеко не всегда связывают с авитаминозом", – поясняет Ольга Викторовна Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
Эти симптомы многие списывают на стресс и воспринимают как должное. Однако специалисты считают их одной из разновидностей депрессивных расстройств. При таких состояниях практически всегда наблюдается нехватка витамина D.
На состояние иммунитета оказывает влияние и нехватка витаминов А и С.
Основным источником витаминов является наше питание. Чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами, оно должно быть сбалансированным.
Узнать свой витаминный статус можно сдав комплексный анализ на витамины. А компенсировать дефициты поможет врач, скорректировав питание и подобрав подходящий витаминный комплекс и длительность курса.