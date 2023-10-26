Врач рассказала, как проявляется дефицит витаминов осенью

Более половины волгоградцев испытывают нехватку витаминов. Это состояние называют полигиповитаминозом. Это отражается на работоспособности, качестве сна, состоянии памяти.

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Витамины необходимы человеку в небольших количествах, однако их нехватка отражается на состоянии здоровья. Особенно это актуально осенью, когда укорачивается световой день, ухудшается погода и холодает на улице.

"Недостаток витаминов, как правило, проявляется неспецифическими симптомами – быстрой утомляемостью, подавленным настроением, сонливостью, появление которых люди далеко не всегда связывают с авитаминозом", – поясняет Ольга Викторовна Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

Эти симптомы многие списывают на стресс и воспринимают как должное. Однако специалисты считают их одной из разновидностей депрессивных расстройств. При таких состояниях практически всегда наблюдается нехватка витамина D.

На состояние иммунитета оказывает влияние и нехватка витаминов А и С.

Основным источником витаминов является наше питание. Чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами, оно должно быть сбалансированным.