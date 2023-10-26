Невролог призвал начинать профилактику инсульта с 30 лет

«Начинать контролировать факторы риска развития инсульта и других патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы – лучше с 30–40 лет. Для этого необходимо вести дневник артериального давления и пульса. Цифры нужно вносить ежедневно, утром и вечером. Вне графика надо фиксировать и необычные жалобы на состояние здоровья. Кроме того, нужно регулярно проверять уровни глюкозы и холестерина в крови», – рассказал Иванников.