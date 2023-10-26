Доктор Касем рассказал, почему желтеют зубы
Зубы могут желтеть по разным причинам, сообщает доктор Халед Касем.
Ferra.expert передает, что зачастую желтый оттенок зубов характерен для курильщиков, однако такой цвет может говорить о том, что человек плохо следит за гигиеной полости рта.
Поэтому необходимо лучше заботиться о здоровье своих зубов. Регулярно пользоваться зубной нитью, тщательно чистить зубы и не пренебрегать посещением кабинета стоматолога.
Эксперт уверен, что желтеть зубы могут и из-за питания. Всему виной регулярное употребление кофе, чая и кока-колы. Зубы могут стать фиолетового оттенка, если человек часто пьет вино или ест фрукты темных оттенков.
А вот серый цвет, по мнению Касема, указывает на повреждение зубного нерва. Если вы заметили, что зуб начал чернеть, значит, наступила последняя стадия разрушения.
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