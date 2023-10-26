Зубы могут желтеть по разным причинам, сообщает доктор Халед Касем.

Ferra.expert передает, что зачастую желтый оттенок зубов характерен для курильщиков, однако такой цвет может говорить о том, что человек плохо следит за гигиеной полости рта.

Поэтому необходимо лучше заботиться о здоровье своих зубов. Регулярно пользоваться зубной нитью, тщательно чистить зубы и не пренебрегать посещением кабинета стоматолога.

Эксперт уверен, что желтеть зубы могут и из-за питания. Всему виной регулярное употребление кофе, чая и кока-колы. Зубы могут стать фиолетового оттенка, если человек часто пьет вино или ест фрукты темных оттенков.

А вот серый цвет, по мнению Касема, указывает на повреждение зубного нерва. Если вы заметили, что зуб начал чернеть, значит, наступила последняя стадия разрушения.