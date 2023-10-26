Мужчинам раскрыли неожиданный способ усилить эрекцию

Уролог и специалист по мужскому сексуальному и репродуктивному здоровью Джастин Хоуман посоветовал мужчинам, у которых возникли проблемы с эрекцией, прекратить романы на стороне. Неожиданный совет специалиста приводит Men's Health.

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Хоуман подчеркнул, что проблемы с потенцией возникают по одной из пяти причин: снижение кровотока, аномальный уровень гормонов, прием лекарств, нарушение функций нервов или психическое состояние. Чтобы усилить эрекцию, говорит врач, необходимо найти и устранить причину проблемы. При этом, по его словам, общими являются рекомендации по здоровому питанию, режиму сна, отказу от вредных привычек. Также обычно мужчинам советуют заняться спортом и начать прием витаминов и аминокислот.

Среди необычных, но распространенных причин эректильной дисфункции, врач назвал супружескую измену. По его словам, многие мужчины ощущают чувство вины за неверность. Если отношения с любовницей продолжаются, со временем вина превращается в тревогу и беспокойство, которые разрушительны для потенции.