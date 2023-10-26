Роспотребнадзор раскрыл секрет полезных макарон

Макароны, полезные для здоровья, изготавливают из твердых сортов пшеницы типа А, рассказали в Роспотребнадзоре.

Эксперты подчеркнули, что в ней содержатся витамины группы В, клетчатка, белок и полезные микроэлементы, среди которых магний, кальций, фосфор, натрий, цинк, селен и марганец.

Когда человек употребляет пасту, сделанную именно из твердых сортов пшеницы, энергия восполняется равномерно и организм не страдает от переваривания пищи. Специалисты утверждают, что такой тип макарон не провоцирует резкий выброс инсулина в кровь, поэтому их смело можно включать в свой рацион. А для тех, кто страдает от непереносимости глютена, придумали пасту без содержания этого белка в составе изделий.

Эксперты обратили внимание, что вместо сливочного соуса к макаронам лучше добавлять оливковое масло. А для приготовления пасты лучше использовать нежирный фарш, овощи и легкий сыр. Чтобы разнообразить вкус, можно добавить специи по вкусу.