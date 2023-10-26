«АиФ»: чай снижает риск диабета в 2 раза

Популярный в РФ черный чай уменьшает риск развития сахарного диабета 2 типа практически в два раза, выводит сахар из организма, а также улучшает чувствительность к инсулину. Все это доказали австралийские и китайские ученые.

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Итоги исследования были представлены ими на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета.

Авторы работы изучали привычки пить чай почти у 2 тысяч китайцев, и оценивали, как это воздействует на заболеваемость диабетом, уровень сахара в крови, а еще чувствительность к инсулину.

Полезными оказались оба чая, — и зеленый, и черный. Однако черный был явно лучше. Его полезные эффекты были больше практически на треть.

Первое – зеленый чай снижал риск развития сахарного диабета на 36%, а черный — на 47%. Второе – зеленый чай увеличивал выделение глюкозы с мочой на 0,11 ммоль/ммоль, а черный — на 0,16 ммоль/ммоль. Кроме того, зеленый улучшал чувствительность к инсулину на 0,23 единицы, а черный — на 31.