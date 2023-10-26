Диетолог пояснила, как справиться с детским ожирением

Рост детского ожирения заметно вырос в последние годы, отмечает диетолог Наталья Круглова.

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В беседе с News.ru она рассказала, что детям следует минимизировать употребление сладостей и ежедневно, на протяжении часа, заниматься спортом.

Диетолог подчеркнула, что, прежде всего, необходимо отказаться от сладких напитков. Они не помогают насытиться, поэтому через какое-то время ребенок снова просит есть. В таких напитках содержится большое количество калорий, что и провоцирует появление лишнего веса.

По словам Кругловой, не рекомендуется разрешать детям есть сладости после шести часов вечера. Запреты с детьми не работают, поэтому важно рассказать, почему следует контролировать свое питание.

Также лучше не хранить сладкое на виду у ребенка и не покупать разнообразные виды десертов. Диетолог подчеркнула, что сахар вызывает сильную зависимость. Лишний вес также появляется из-за малоподвижного образа жизни.