Врач рассказал, как восполнить дефицит железа в организме

Врач рассказал, как проявляется дефицит железа в организме и что нужно, чтобы его восполнить
Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, какие симптомы являются признаком железодефицитной анемии. Среди распространенных причин усталость даже после полноценного сна или шелушение кожи.
Помимо этого, признаками анемии могут стать слоящиеся ногти, пищевая привлекательность мела, глины, краски, а также любовь к запаху ацетона, бензина, шум в ушах и быстрый стук сердца. При наблюдении подобных симптомов Абакумов рекомендует сдать анализ крови с лейкоцитарной формулой. О наличии анемии подскажут такие показатели как гемоглобин, цветовой показатель, средний объем эритроцитов, сывороточное железо и ферритин.
«Чем добирать железо? Сначала вытаскиваем вещество из еды. Много железа в мясе: говядина, баранина, печень. Не забываем и про морских жителей: рыба, моллюски, устрицы. На перекус выбираем орехи, горох, гранат и сухофрукты», – написал врач в телеграм-канале.
В то же время есть и природные враги, мешающие правильному усвоению железа в организме, к ним относятся: бобовые, черный чай, кофе, молочные продукты, сахар, сладкое, фастфуд, жирная, копченая, соленая, пряная и острая пища. Абакумов также рекомендует не смешивать мясные и молочные продукты.