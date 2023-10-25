Врач рассказал, как восполнить дефицит железа в организме

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, какие симптомы являются признаком железодефицитной анемии. Среди распространенных причин усталость даже после полноценного сна или шелушение кожи.

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Помимо этого, признаками анемии могут стать слоящиеся ногти, пищевая привлекательность мела, глины, краски, а также любовь к запаху ацетона, бензина, шум в ушах и быстрый стук сердца. При наблюдении подобных симптомов Абакумов рекомендует сдать анализ крови с лейкоцитарной формулой. О наличии анемии подскажут такие показатели как гемоглобин, цветовой показатель, средний объем эритроцитов, сывороточное железо и ферритин.

«Чем добирать железо? Сначала вытаскиваем вещество из еды. Много железа в мясе: говядина, баранина, печень. Не забываем и про морских жителей: рыба, моллюски, устрицы. На перекус выбираем орехи, горох, гранат и сухофрукты», – написал врач в телеграм-канале.