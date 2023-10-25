Врач объяснила, чем опасны занятия спортом

Спорт – важная составляющая в поддержании здорового тела и разума. Спортивные люди более выносливы, реже болеют и легко адаптируются к холоду. Но чрезмерные нагрузки приводят к противоположному результату, и человек сталкивается с рядом хронических заболеваний. Врач Мария Беляева рассказала, чем опасны частые интенсивные занятия спортом и что такое синдром спортивного сердца.

Она считает, что тренировки становятся интенсивными, если человек занимается спортом более четырех раз в неделю.

«Такая частота занятий приводит к тому, что мышцы попросту не успевают полностью восстановиться от перенесенной нагрузки. Из-за этого увеличивается риск травм, появляется хроническая усталость», – пояснила специалист.

Если среднеинтенсивные тренировки укрепляют организм в целом, мышцы и иммунитет, то высокоинтенсивные тренировки, наоборот, снижают иммунитет, поскольку силы организма аккумулируются вокруг восстановления от чрезмерных нагрузок.

Если же у человека возникает желание тренироваться каждый день, то для избегания осложнений достаточно регулировать нагрузку: вместо занятий с весом можно сходить в бассейн, на танцы или заняться йогой.

При частых занятиях с высокой нагрузкой также развивается синдром спортивного сердца, который заключается в увеличении органа и уменьшении сердечных сокращений.

«По-медицински такое состояние называют брадикардией. Также часто появляется характерный шум при прослушивании сердца: его не относят к патологии, но если он появляется, желательно регулярно проходить осмотр у кардиолога», – рассказала Беляева в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».