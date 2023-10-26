Врач дала советы для улучшения качества сна

Врач – травматолог, ортопед Дарья Черемисова рассказала, с помощью каких привычек можно улучшить качество сна.

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Черемисова напомнила, что рекомендуемая продолжительность сна составляет от семи до девяти часов, а также что засыпать стоит раньше 22:00, так как это помогает организму наладить правильную работу циркадного ритма.

Для того, чтобы улучшить качество отдыха, эксперт посоветовала принимать пищу за три часа до отхода ко сну, избегать просмотра телевизора или использования телефона перед сном, так как синее свечение подавляет выработку гормона сна мелатонина. Также она порекомендовала заботиться о спальном месте: выбрать ортопедические матрас и подушку, регулярно менять постельное белье.