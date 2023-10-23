Закаливание ледяной водой – популярная практика, которой приписывается полезное влияние на организм.

Согласно исследованиям, далеко не все заявленные эффекты этой процедуры имеют реальное научное подтверждение.

Регулярные закаливающие процедуры холодной водой имеют подтвержденную пользу только для спортсменов. Такой способ помогает быстрее восстанавливаться после тренировок, снижая напряжение в мышцах.

Принято считать, что регулярные холодные процедуры повышают сопротивляемость организма инфекциям. Однако нет конкретных научных исследований, которые подтвердили бы эффективность укрепления иммунитета с помощью закаливания.

Об этом рассказал врач Сергей Малоземов.