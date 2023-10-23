Как защититься от сезонных осенних заболеваний

Осень традиционно считается периодом респираторных заболеваний. Это связано с тем, что дождливая прохладная погода помогает вирусам распространяться и сохранять жизнеспособность. Вдобавок люди меньше находятся на свежем воздухе, оказываюсь в замкнутом круге из дома, работы и транспорта. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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Какие еще существуют объяснения того, что осенью приходится чаще кашлять и чихать? По словам специалиста, на ситуацию влияет изменение режима дня и связанных с ним циркадных ритмов. Многие встают раньше и ложатся позже, например, из-за учебы или более жесткого рабочего графика. Иммунитет снижается в связи с напряженной работой, сменой циклов сна и бодрствования, резким сокращением светового дня. К тому же за окном воцарилась достаточно прохладная погода, и, когда человек из теплого помещения выходит на улицу и обратно, его организм испытывает стресс.

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«Острые респираторные заболевания могут быть спровоцированы разными возбудителями. В зависимости от природы болезни (бактериальной или вирусной) подбирается лечение. Определить, какой возбудитель вызвал болезнь, можно с помощью лабораторной диагностики: например, существует комплексный анализ ОРВИ-Скрин (РНК респираторно-синцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса). Для получения результатов нужно сделать, к примеру, мазок из носа или горла», - отметила Ольга Малиновская.

Чтобы осенью не оставаться в стороне от активной жизни, следует запомнить простые правила защиты здоровья. Так, важно регулярно мыть руки, больше времени проводить на свежем воздухе, при первых признаках простуды оставаться дома и не разносить инфекцию, соблюдать режим дня, питаться сбалансированно (плюс включить в рацион богатые клетчаткой продукты), а еще рекомендуется делать профилактические прививки от гриппа.