Назван напиток, который может защитить от болезней сердца
Японские учёные назвали напиток, который положительно влияет на здоровье сердца и может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний. Он богат важными питательными веществами.
Речь идёт о томатном соке. В исследовании приняли участие почти 500 человек возрасте от 20 до 74 лет, которые в течение года пили несолёный томатный сок.
Результаты показали, что ежедневное потребление одного стакана напитка в день снижает высокие показатели кровяного давления и нормализует уровень холестерина в крови. Все это в совокупности оказывает положительное влияние на здоровье сердца, пишет FitForFun.
Учёные поясняют, что томатный сок богат важными питательными веществами, среди которых витамины А, С, К, фолиевая кислота, калий. Также помидоры содержат фенольные кислоты, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут предотвратить воспаление.