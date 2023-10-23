Назван напиток, который может защитить от болезней сердца

Японские учёные назвали напиток, который положительно влияет на здоровье сердца и может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний. Он богат важными питательными веществами.

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Речь идёт о томатном соке. В исследовании приняли участие почти 500 человек возрасте от 20 до 74 лет, которые в течение года пили несолёный томатный сок.

Результаты показали, что ежедневное потребление одного стакана напитка в день снижает высокие показатели кровяного давления и нормализует уровень холестерина в крови. Все это в совокупности оказывает положительное влияние на здоровье сердца, пишет FitForFun.