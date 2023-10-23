Простой тест, который может предсказать продолжительность жизни

Профессор Рут Мело из Университета Сан-Паулу в Бразилии рассказал о простом тесте, который может предсказать продолжительность жизни. По его словам, он является хорошим показателем старческой астении, или слабости.

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Речь идёт о тесте «сидеть-стоять»: нужно пять раз встать и сесть на обычный стул. Если человек не способен выполнить это упражнение в быстром темпе, то это может говорить о развитии старческой астении – состояния, которое увеличивает вероятность падений.