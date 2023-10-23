Сколько рыбы нужно съедать, чтобы восполнить запас Омега-3

Эта группа полиненасыщенных жирных кислот — один из самых распространённых БАДов. Омега-3 — незаменимое для здоровья вещество, которое организм не производит сам. Поэтому мы должны получать его извне. Доктор Абакумов настаивает: забывать про Омега-3 не стоит, но лучше брать его из ежедневного рациона.

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Эта группа полиненасыщенных жирных кислот помогает сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, борется с хроническим воспалением и даже сокращает риск возникновения рака простаты. При этом национальные институты рекомендуют употреблять по 1,1–1,6 г Омега-3 в день. Доктор Абакумов уверен: не стоит сразу переходить на специальные добавки. Попробуйте перестроить рацион так, чтобы получать Омега-3 из продуктов питания:

Старайтесь есть две порции (по 140г) рыбы в неделю: свежую, консервированную или замороженную. Вдобавок к Омега-3 она содержит витамины А, D и В, йод, цинк, железо и селен.